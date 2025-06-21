«Мирандес» впервые в истории выйдет в Ла Лигу, уверены букмекеры. Клуб ведет 1:0 перед ответной игрой против «Овьедо»

«Овьедо» примет «Мирандес» во 2-й игре финала плей-офф за выход в Ла Лигу.

В 1-м матче «Мирандес» победил 1:0. «Овьедо» – фаворит ответной встречи с коэффициентом 1.90. На гостей дают 4.50, на ничью – 3.30.

При этом букмекеры уверены, что в Ла Лигу выйдет «Мирандес» – победа с учетом экстра-таймов и серии пенальти идет за 1.44. На итоговый успех «Овьедо» можно поставить за 2.80.

«Мирандес» никогда не поднимался в Ла Лигу, а «Овьедо» не играл в элитном дивизионе с 2001 года.

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