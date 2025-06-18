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Владимир Прокофьев: «Okko пытался продать интеграции на КЧМ букмекерам, но выставил настолько дикий ценник, что никто не купил»

Экс-сотрудник Olimpbet и автор телеграм-канала «Вредный букмекер» Владимир Прокофьев сообщил, что Okko показывает матчи клубного чемпионата мира в США без рекламы букмекеров.

«Okko купил все права [на КЧМ] за 30 миллионов долларов и пытался продать интеграции букмекерам. Но выставил настолько дикий ценник, что никто не купил.

Возможно, это первый значимый турнир за последние годы без рекламы БК в трансляциях. Тут коллегам респект, что не стали переплачивать. Хотя Okko еще может продать пакет на плей-офф.

Старт турнира – тоже в пользу букмекеров. Чуть инфы с 12 матчей: 3 раза счет 0:0, 5 матчей фаворит не выиграл, 7 игр на тотал меньше 2,5.

Двойной плюс для БК и важный посыл партнерам – покупают не все, что движется», – написал Прокофьев в телеграме.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Вредный букмекер
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