«Аль-Хилаль» забивает 14 матчей подряд. 1.58 – саудовский клуб забьет «Реалу» на КЧМ
«Реал» и «Аль-Хилаль» встретятся на клубном чемпионате мира.
Клуб из Саудовской Аравии забивает на протяжении 14 матчей, мадридцы – в 10 играх подряд.
Букмекеры дают коэффициент 1.58 на гол «Аль-Хилаля» в сегодняшней игре и 1.65 на то, что обе команды забьют.
Матч состоится 18 июня и начнется в 22:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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