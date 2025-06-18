«Аль-Хилаль» забивает 14 матчей подряд. 1.58 – саудовский клуб забьет «Реалу» на КЧМ

«Реал» и «Аль-Хилаль» встретятся на клубном чемпионате мира.

Клуб из Саудовской Аравии забивает на протяжении 14 матчей, мадридцы – в 10 играх подряд.

Букмекеры дают коэффициент 1.58 на гол «Аль-Хилаля» в сегодняшней игре и 1.65 на то, что обе команды забьют.

Матч состоится 18 июня и начнется в 22:00 мск.

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