«Боруссия» забила 3+ гола в 6 матчах подряд. 3.40 – «Флуминенсе» пропустит минимум трижды
«Боруссия» и «Флуминенсе» встретятся на клубном чемпионате мира.
Клуб из Дортмунда выиграл 6 матчей подряд во всех турнирах, забив в каждом из них минимум по 3 гола.
1.71 – «Боруссия» победит «Флуминенсе», 1.75 – забьет минимум дважды, 3.40 – отличится трижды и более. На победу бразильского клуба дают коэффициент 5.40, на минимум один гол – 1.59.
Матч состоится 17 июня и начнется в 19:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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