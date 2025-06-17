У Гирасси 9 голов в 6 матчах за «Боруссию». 2.26 – забьет «Флуминенсе» на КЧМ, 8.80 – сделает дубль
Дортмундская «Боруссия» встретится с «Флуминенсе» на клубном чемпионате мира.
Нападающий немецкого клуба Серу Гирасси забил 9 мячей в 6 последних матчах – минимум по голу в каждой игре.
Букмекеры дают коэффициент 2.26 на то, что Гирасси отличится в матче с «Флуминенсе». 8.80 – забьет минимум 2 мяча, 38.00 – сделает хет-трик.
Матч состоится 17 июня и начнется в 19:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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