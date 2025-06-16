«ПСЖ» разгромил «Атлетико» – 4:0. На фору парижан зашел коэффициент 17.00
«ПСЖ» разгромил «Атлетико» в 1-м туре клубного чемпионата мира (4:0).
В прематче «ПСЖ» котировался фаворитом с коэффициентом 2.03. На победу с форой (-3,5) букмекеры давали 17.00.
У парижан это 3-я разгромная победа подряд. Также они забили 2+ гола в 6 матчах подряд. На это зашел коэффициент 1.94.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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