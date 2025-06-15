«ПСЖ» забивает 2+ гола в 5 матчах подряд. 1.94 – продление серии в игре против «Атлетико» на КЧМ

«ПСЖ» и «Атлетико» встретятся в рамках 1-го тура клубного чемпионата мира.

«ПСЖ» – букмекерский фаворит с коэффициентом 2.03. На «Атлетико» дают 3.90, на ничью – 3.70.

Парижане забивают 2+ гола в 5 матчах подряд. На их тотал больше 1,5 в игре против мадридцев можно поставить за 1.94.

Команды играли друг с другом трижды: у каждой по одной победе и ничья.

Матч пройдет 15 июня. Начало – в 22:00 мск.

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