«Балтика» проиграла все три матча в этом розыгрыше Кубка. 1.63 – уступят ЦСКА в Москве

ЦСКА примет «Балтику» в рамках группового этапа Фонбет Кубка России.

Команда Андрея Талалаева проиграла все три кубковых матча в этом сезоне – 1:2 с «Акроном», 0:2 с Локомотивом» и 0:2 с ЦСКА.

Букмекеры считают армейцев явными фаворитами матча в Москве за 1.63. На ничью в основное время дают коэффициент 4.00, на победу «Балтики» – 5.60.

Матч пройдет 18 сентября, начало – в 18:30 по московскому времени.