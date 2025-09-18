27.00 дают на победу «Кайрата» над «Спортингом». Клуб из Алматы впервые сыграет на общем этапе ЛЧ

«Спортинг» примет «Кайрат» в первом туре общего этапа ЛЧ.

«Кайрат» впервые сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее в основной этап турнира от Казахстана выходила только «Астана» в сезоне-2015/16.

Букмекеры дают коэффициент 27.00 на победу «Кайрата». «Спортинг» – подавляющий фаворит за 1.10, на непоражение казахстанского клуба можно поставить за 7.80.

Матч пройдет 18 сентября, начало – в 22:00 по московскому времени.