Ольга Журавская: «За последние 15 лет букмекеры много сделали для улучшения репутации, но у части общества они до сих пор ассоциируются с казино»

Президент Первой СРО Букмекеров Ольга Журавская высказалась о неоднозначном отношении россиян к букмекерам.

– У букмекеров неоднозначная репутация. Может ли благотворительность ее изменить?

– Да, думаю, благодаря глубокому вовлечению букмекеров в социальную повестку отношение к нам постепенно меняется. Для нас благотворительность, конечно же, не индульгенция, а осознанный вклад в развитие национального спорта.

Мы поддерживаем спортсменов всех возрастов: от ветеранов до юных, кто еще только делает свои первые шаги. Мы научились создавать реально работающие программы для развития спортивной инфраструктуры. Это наша инвестиция, социальный вклад в развитие спортивной среды – как ее части.

За последние 15 лет букмекерская отрасль много сделала для улучшения своей репутации. Но у части общества до сих пор сохраняется ассоциация с казино и игровыми залами. Уже прошло два десятка лет, как они были доступны, а этот шлейф все равно тянется.

Несмотря на то, что по законодательной классификации мы относимся к азартным играм, у нас мало общего. Ставки на спорт – скорее интеллектуальный досуг, требующий знаний и аналитики. Выигрыш нашего клиента зависит исключительно от того, что происходит на поле.

Те, кто понимает разницу и видит вклад букмекеров в развитие спорта, относятся к нам позитивнее, – рассказала Журавская Ставкам на Спортсе’’.

