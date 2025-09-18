  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Ольга Журавская: «За последние 15 лет букмекеры много сделали для улучшения репутации, но у части общества они до сих пор ассоциируются с казино»
0

Ольга Журавская: «За последние 15 лет букмекеры много сделали для улучшения репутации, но у части общества они до сих пор ассоциируются с казино»

Президент Первой СРО Букмекеров Ольга Журавская высказалась о неоднозначном отношении россиян к букмекерам.

– У букмекеров неоднозначная репутация. Может ли благотворительность ее изменить?

– Да, думаю, благодаря глубокому вовлечению букмекеров в социальную повестку отношение к нам постепенно меняется. Для нас благотворительность, конечно же, не индульгенция, а осознанный вклад в развитие национального спорта.

Мы поддерживаем спортсменов всех возрастов: от ветеранов до юных, кто еще только делает свои первые шаги. Мы научились создавать реально работающие программы для развития спортивной инфраструктуры. Это наша инвестиция, социальный вклад в развитие спортивной среды – как ее части.

За последние 15 лет букмекерская отрасль много сделала для улучшения своей репутации. Но у части общества до сих пор сохраняется ассоциация с казино и игровыми залами. Уже прошло два десятка лет, как они были доступны, а этот шлейф все равно тянется.

Несмотря на то, что по законодательной классификации мы относимся к азартным играм, у нас мало общего. Ставки на спорт – скорее интеллектуальный досуг, требующий знаний и аналитики. Выигрыш нашего клиента зависит исключительно от того, что происходит на поле.

Те, кто понимает разницу и видит вклад букмекеров в развитие спорта, относятся к нам позитивнее, – рассказала Журавская Ставкам на Спортсе’’.

«Аудитория ставок уже достигла пика». Интервью вице-президента «Лиги Ставок»

Кто выиграет Лигу чемпионов?1585 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
ПСЖПСЖ
БарселонаБарселона
АрсеналАрсенал
РеалРеал Мадрид
Ман СитиМанчестер Сити
Кто-то другойБавария
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
Ставки на футбол
Букмекеры
Лига Ставок
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Сумма отчислений букмекеров в адрес Федерации бокса России сократилась более чем в 100 раз
16 минут назад
«Балтика» проиграла все три матча в этом розыгрыше Кубка. 1.63 – уступят ЦСКА в Москве
1сегодня, 12:46
27.00 дают на победу «Кайрата» над «Спортингом». Клуб из Алматы впервые сыграет на общем этапе ЛЧ
4сегодня, 12:05
«Ньюкасл» за 2.75 или «Барса» за 2.35? Выбирайте фаворита матча ЛЧ с бонусом до 15 000!
сегодня, 12:00Реклама
Вице-президент «Лиги Ставок»: «Букмекерская индустрия – одна из самых зарегулированных отраслей. Иногда появляются нормы непонятно для чего и почему»
1сегодня, 11:27
«Ньюкасл» стал фаворитом против «Барселоны» у букмекеров. Победа англичан обвалилась с 4.20 до 2.45 с момента открытия линии
5сегодня, 10:55
«Лига Ставок»: «Нелегальные операторы забирают у легальных 40-50% оборота. Это десятки миллиардов рублей, которые спорт недополучает в виде отчислений»
сегодня, 10:12
17-летний Сатпаев станет самым молодым автором гола в истории ЛЧ, если забьет «Спортингу». Букмекеры дают на это 12%
3сегодня, 09:58
В Госдуме предложили отключать интернет в России на неделю: «Люди сидят там сутками, портят зрение и нервы. Миллионы занимаются игроманией, делают это на деньги»
175сегодня, 09:30
1.99 – Капризов наберет больше 100 очков за сезон НХЛ. Он пробивал эту планку лишь раз за 5 лет
вчера, 21:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Важность матча и его принципиальный характер – Никитин против «Локомотива» – наверняка сыграют роль». Прогноз Ивана Павлова на матч ЦСКА – «Локомотив»
52 минуты назад
Коэффициент на чемпионство «Балтики» обвалился в 40 раз с начала сезона. Только у 6 команд больше шансов на титул
3сегодня, 13:55
«Ньюкасл» – «Барселона»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
сегодня, 11:47Промо
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Ман Сити» в матче с «Наполи»
сегодня, 10:17Промо
«Челси» проигрывает «Баварии» (1:2) после первого тайма. 3.30 – будет камбэк от лондонцев
1вчера, 19:49
Грачев о нелегальных букмекерах: «С начала запуска ЕРАИ обнаружено свыше 350 тысяч подобных ресурсов – 90% из них уже заблокированы»
вчера, 19:22
«Лондонцам по силам зацепиться за очки в этой встрече». Прогноз Кирилла Бельского на матч «Бавария» – «Челси»
вчера, 18:20
«Ливерпуль» против команды, которая защищается всем составом и рассчитывает только на контратаки». Прогноз Вячеслава Палагина на «Ливерпуль» – «Атлетико»
вчера, 16:13
Бетторы БЕТСИТИ ставят на «Ливерпуль» в матче ЛЧ с «Атлетико»
вчера, 11:01Промо
Дмитрий Сергеев: «С конца прошлого года ЦУПИС начал блокировать банкротов. Они не могут больше играть в легальных БК – потеря около 2-3% всей базы игроков»
вчера, 10:58