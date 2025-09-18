Вице-президент «Лиги Ставок»: «Букмекерская индустрия – одна из самых зарегулированных отраслей. Иногда появляются нормы непонятно для чего и почему»

Первый вице-президент «Лиги Ставок» Ольга Журавская высказалась о регулировании беттинг-индустрии в России.

– Не складывается ли впечатление, что регулирование становится чрезмерным?

– Мы всегда серьезно относимся к каждому законопроекту, потому что он может стать законом. И букмекерская индустрия – одна из самых зарегулированных отраслей.

Понимаем, что часть требований нужны, но иногда появляются нормы непонятно для чего и почему. Мы всегда за диалог с регулятором и готовы предоставлять экспертизу, чтобы оценить последствия новых правил, – заявила Журавская в интервью Ставкам на Спортсе’’.