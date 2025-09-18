Коэффициент на чемпионство «Балтики» обвалился в 40 раз с начала сезона. Только у 6 команд больше шансов на титул

Букмекеры значительно повысили шансы «Балтики» на победу в чемпионате России.

Калининградский клуб занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков в 8 турах. Балтийцы отстают от лидирующего «Краснодара» на три балла.

С начала сезона коэффициент на чемпионство команды Андрея Талалаева обвалился в 40 раз – с 2000.00 до 50.00. Только у шести команд больше шансов на титул: «Зенит» (2.95), «Краснодар» (2.95), ЦСКА (7.00), «Спартак» (9.00), «Локомотив» (12.00) и «Динамо» (17.00).

21 сентября «Балтика» примет «Ростов» в рамках 9-го тура РПЛ.