  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Коэффициент на чемпионство «Балтики» обвалился в 40 раз с начала сезона. Только у 6 команд больше шансов на титул
3

Коэффициент на чемпионство «Балтики» обвалился в 40 раз с начала сезона. Только у 6 команд больше шансов на титул

Букмекеры значительно повысили шансы «Балтики» на победу в чемпионате России.

Калининградский клуб занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков в 8 турах. Балтийцы отстают от лидирующего «Краснодара» на три балла.

С начала сезона коэффициент на чемпионство команды Андрея Талалаева обвалился в 40 раз – с 2000.00 до 50.00. Только у шести команд больше шансов на титул: «Зенит» (2.95), «Краснодар» (2.95), ЦСКА (7.00), «Спартак» (9.00), «Локомотив» (12.00) и «Динамо» (17.00).

21 сентября «Балтика» примет «Ростов» в рамках 9-го тура РПЛ.

Кто выиграет Лигу чемпионов?1587 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
ПСЖПСЖ
БарселонаБарселона
АрсеналАрсенал
РеалРеал Мадрид
Ман СитиМанчестер Сити
Кто-то другойБавария
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на сегодня
logoБалтика
logoКраснодар
Ставки на футбол
logoЦСКА
Ставки на спорт
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Талалаев
logoСпартак
logoЛокомотив
logoДинамо Москва
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Сумма отчислений букмекеров в адрес Федерации бокса России сократилась более чем в 100 раз
19 минут назад
Ольга Журавская: «За последние 15 лет букмекеры много сделали для улучшения репутации, но у части общества они до сих пор ассоциируются с казино»
сегодня, 13:33
«Балтика» проиграла все три матча в этом розыгрыше Кубка. 1.63 – уступят ЦСКА в Москве
1сегодня, 12:46
27.00 дают на победу «Кайрата» над «Спортингом». Клуб из Алматы впервые сыграет на общем этапе ЛЧ
4сегодня, 12:05
«Ньюкасл» за 2.75 или «Барса» за 2.35? Выбирайте фаворита матча ЛЧ с бонусом до 15 000!
сегодня, 12:00Реклама
Вице-президент «Лиги Ставок»: «Букмекерская индустрия – одна из самых зарегулированных отраслей. Иногда появляются нормы непонятно для чего и почему»
1сегодня, 11:27
«Ньюкасл» стал фаворитом против «Барселоны» у букмекеров. Победа англичан обвалилась с 4.20 до 2.45 с момента открытия линии
5сегодня, 10:55
«Лига Ставок»: «Нелегальные операторы забирают у легальных 40-50% оборота. Это десятки миллиардов рублей, которые спорт недополучает в виде отчислений»
сегодня, 10:12
17-летний Сатпаев станет самым молодым автором гола в истории ЛЧ, если забьет «Спортингу». Букмекеры дают на это 12%
3сегодня, 09:58
В Госдуме предложили отключать интернет в России на неделю: «Люди сидят там сутками, портят зрение и нервы. Миллионы занимаются игроманией, делают это на деньги»
175сегодня, 09:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Важность матча и его принципиальный характер – Никитин против «Локомотива» – наверняка сыграют роль». Прогноз Ивана Павлова на матч ЦСКА – «Локомотив»
55 минут назад
«Ньюкасл» – «Барселона»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
сегодня, 11:47Промо
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Ман Сити» в матче с «Наполи»
сегодня, 10:17Промо
«Челси» проигрывает «Баварии» (1:2) после первого тайма. 3.30 – будет камбэк от лондонцев
1вчера, 19:49
Грачев о нелегальных букмекерах: «С начала запуска ЕРАИ обнаружено свыше 350 тысяч подобных ресурсов – 90% из них уже заблокированы»
вчера, 19:22
«Лондонцам по силам зацепиться за очки в этой встрече». Прогноз Кирилла Бельского на матч «Бавария» – «Челси»
вчера, 18:20
«Ливерпуль» против команды, которая защищается всем составом и рассчитывает только на контратаки». Прогноз Вячеслава Палагина на «Ливерпуль» – «Атлетико»
вчера, 16:13
Бетторы БЕТСИТИ ставят на «Ливерпуль» в матче ЛЧ с «Атлетико»
вчера, 11:01Промо
Дмитрий Сергеев: «С конца прошлого года ЦУПИС начал блокировать банкротов. Они не могут больше играть в легальных БК – потеря около 2-3% всей базы игроков»
вчера, 10:58
Волевая победа «Карабаха» принесла пользователю Лиги Ставок 6 млн рублей. Зашел коэффициент 30.00
вчера, 10:25Промо