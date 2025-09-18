В матчах «Барселоны» в прошлом сезоне ЛЧ было забито 66 мячей – в среднем по 4,71 за игру. 1.60 – минимум 3 гола в матче с «Ньюкаслом»
«Ньюкасл» примет «Барселону» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне в 14 матчах «Барселоны» в ЛЧ было забито 66 мячей – в среднем по 4,71 за игру. Тотал больше 2,5 не сыграл только в одном матче – против «Бенфики» (1:0) в 1/8 финала.
Букмекеры дают коэффициент 1.60 на тотал больше 2,5 в сегодняшней игре и 2.35 – на 4 и более мячей.
Матч пройдет 18 сентября, начало – в 22:00 мск.
Кто выиграет Лигу чемпионов?1638 голосов
Ливерпуль
ПСЖ
Барселона
Арсенал
Реал
Ман Сити
Кто-то другой
