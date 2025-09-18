0

4.50 – де Брюйне забьет «Ман Сити» в первом матче после возвращения на «Этихад»

«Ман Сити» примет «Наполи» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник неаполитанцев Кевин де Брюйне впервые сыграет на «Этихаде» после ухода из «Сити» этим летом. Хавбек забил 5 голов и отдал один ассист в 5 матчах за «Наполи» и сборную Бельгии в этом сезоне.

Букмекеры дают коэффициент 4.50 на то, что Де Брюйне забьет «Ман Сити», 4.50 – отдаст голевую передачу.

Мат пройдет 18 сентября, начало – в 22:00 мск.

Кто выиграет Лигу чемпионов?1609 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
ПСЖПСЖ
БарселонаБарселона
АрсеналАрсенал
РеалРеал Мадрид
Ман СитиМанчестер Сити
Кто-то другойБавария
Опубликовал: Кирилл Михайлов
