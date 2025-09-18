Сумма отчислений букмекеров в адрес Федерации бокса России сократилась более чем в 100 раз
Российская федерация бокса отчиталась о сумме отчислений, полученных от букмекеров за второй квартал года.
РФБ получила 905 959 рублей в качестве целевых отчислений. Это в 109 раз меньше, чем сумма отчислений от букмекеров за первый квартал – 98,8 миллиона рублей.
Вся сумма отчислений за 2-й квартал будет израсходована на финансирование мероприятий по развитию профессионального бокса.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sportclan
