«Авангард» впервые с апреля проиграл 3 матча подряд, но котируется явным фаворитом против «Трактора»

«Авангард» примет «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Омска проиграл три матча подряд впервые с апреля этого года, когда «ястребы» уступили «Локомотиву» в 1/4 финала Кубка Гагарина.

Букмекеры считают хозяев подавляющими фаворитами встречи за 1.56. На победу «Трактора» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.56.

Игра состоится 13 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.