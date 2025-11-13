«Авангард» впервые с апреля проиграл 3 матча подряд, но котируется явным фаворитом против «Трактора»
«Авангард» примет «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Омска проиграл три матча подряд впервые с апреля этого года, когда «ястребы» уступили «Локомотиву» в 1/4 финала Кубка Гагарина.
Букмекеры считают хозяев подавляющими фаворитами встречи за 1.56. На победу «Трактора» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.56.
Игра состоится 13 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
