  Россиянин выиграл 3 миллиона со ставки в 150 рублей. 20000.00 – рекордный зашедший коэффициент в истории BetBoom
Россиянин выиграл 3 миллиона со ставки в 150 рублей. 20000.00 – рекордный зашедший коэффициент в истории BetBoom

Клиент BetBoom выиграл 3 миллиона рублей на хоккейных матчах.

Беттор поставил 150 рублей на экспресс из 9 матчей НХЛ. В него вошли ставки на исходы, тоталы, форы и комбинированные варианты с коэффициентами от 1.62 до 6.20.

Итоговый коэффициент экспресса составил 20000.00. Все ставки россиянина сыграли – беттор заработал 3 миллиона рублей.

В BetBoom сообщили, что это самый высокий выигрышный коэффициент за всю историю букмекерской компании.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
