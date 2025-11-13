Кейн станет четвертым игроком сборной Англии с 5+ матчами подряд с голами на «Уэмбли», если забьет Сербии за 1.85
Сборная Англии примет Сербию в рамках отбора к ЧМ-2026.
Нападающий англичан Харри Кейн забил в 4 матчах подряд за сборную на «Уэмбли». Сегодня он может повторить достижение Бобби Чарльтона, Уэйна Руни и Питера Крауча, у которых было по 5 матчей подряд с голами за Англию на «Уэмбли».
Букмекеры дают коэффициент 1.85 на то, что Кейн забьет Сербии и повторит достижение Чарльтона, Руни и Крауча.
Игра состоится 13 ноября и начнется в 22:45 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
