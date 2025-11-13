Италии нужно как можно крупнее побеждать Молдову, чтобы приблизиться к Норвегии по разнице мячей. 1.85 – будет разгром

Сборная Молдовы примет Италию в матче отбора к ЧМ-2026.

Итальянцы идут на втором месте в группе I, отставая от лидирующей Норвегии на три очка. Разница мячей у норвежцев – «+27», у итальянцев – «+10», в заключительном туре отбора команды встретятся между собой.

Италии нужно побеждать Молдову как можно крупнее, чтобы приблизиться к Норвегии по разнице мячей. На разгромную победу команды Дженнаро Гаттузо дают коэффициент 1.85, с разницей в 4+ гола – 2.90, в 5+ мячей – 5.10.

Игра состоится 13 ноября, начало – в 22:45 мск.