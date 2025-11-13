«Динамо» обыграло «Ак Барс» в 4 последних матчах. Казанцы – фавориты сегодня за 2.25

«Ак Барс» примет «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Команды встретятся в официальном матче впервые с апреля, когда москвичи одержали четыре победы подряд в рамках второго раунда Кубка Гагарина.

Букмекеры считают «Ак Барс» небольшим фаворитом встречи за 2.25. На победу «Динамо» дают коэффициент 2.80, на ничью в основное время – 4.20.

Матч пройдет 13 ноября и начнется в 19:00 мск.