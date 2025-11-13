Россиянин выиграл 7,3 млн рублей, поставив на ничью в матче Россия – Перу

Клиент БК PARI выиграл крупную сумму на матче Россия – Перу.

Сначала беттор поставил 1 миллион рублей на ничью в товарищеской встрече по коэффициенту 4.30, а за полчаса до стартового свистка заключил аналогичное пари на ту же сумму, но уже с коэффициентом 5.00.

В итоге сборная России упустила победу, пропустив на 82-й минуте от Алекса Валеры. Матч завершился со счетом 1:1 – чисты выигрыш россиянина составил 7,3 миллиона рублей.

Другой клиент PARI проиграл 10 миллионов рублей, поставив на победу команды Валерия Карпина.