Третьяк о букмекерах: «Мы переживаем трудные времена, многие спонсоры ушли из страны. Очень важно, что у нас есть хорошие партнеры – букмекерские компании»
Владислав Третьяк заявил, что букмекеры помогли российскому спорту после введения санкций.
«Отчисления от букмекерской деятельности идут в разные спортивные федерации. И это очень важно. Почему? Потому что санкции.
Сегодня многие компании, которые были спонсорами, ушли из нашей страны. Конечно, мы переживаем трудные времена. И очень важно, что у нас есть хорошие партнеры, букмекерские компании, которые помогают нам развивать детский спорт.
30% от отчислений идет на эти соревнования среди детских команд», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Россия 24
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