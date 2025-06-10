Третьяк о букмекерах: «Мы переживаем трудные времена, многие спонсоры ушли из страны. Очень важно, что у нас есть хорошие партнеры – букмекерские компании»

Владислав Третьяк заявил, что букмекеры помогли российскому спорту после введения санкций.

«Отчисления от букмекерской деятельности идут в разные спортивные федерации. И это очень важно. Почему? Потому что санкции.

Сегодня многие компании, которые были спонсорами, ушли из нашей страны. Конечно, мы переживаем трудные времена. И очень важно, что у нас есть хорошие партнеры, букмекерские компании, которые помогают нам развивать детский спорт.

30% от отчислений идет на эти соревнования среди детских команд», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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