«Ожидаем умеренный рост в пределах 10%. Сдерживающие факторы – усиление регулирования и ограничения в продвижении». BetBoom – о букмекерском рынке РФ
В БК BetBoom поделились прогнозом о росте букмекерской индустрии в России.
«Мы ожидаем умеренный рост в пределах 10%. Ключевые факторы роста – персонализация продукта и интеграция с развлекательным контентом в социальных сетях.
Существенное значение будут иметь спецпроекты и активации вокруг крупных спортивных событий, таких как финал Лиги чемпионов, теннисные турниры US Open и ATP.
Сдерживающими факторами могут стать усиление регулирования, рост налоговой нагрузки из-за повышения отчислений и ограничения в продвижении букмекеров.
Тем не менее, ставка BetBoom на технологичность, удобство и персональный подход позволяет нам и дальше сохранять темп роста», – заявили в пресс-службе букмекера.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
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