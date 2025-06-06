«Ожидаем умеренный рост в пределах 10%. Сдерживающие факторы – усиление регулирования и ограничения в продвижении». BetBoom – о букмекерском рынке РФ

В БК BetBoom поделились прогнозом о росте букмекерской индустрии в России.

«Мы ожидаем умеренный рост в пределах 10%. Ключевые факторы роста – персонализация продукта и интеграция с развлекательным контентом в социальных сетях.

Существенное значение будут иметь спецпроекты и активации вокруг крупных спортивных событий, таких как финал Лиги чемпионов, теннисные турниры US Open и ATP.

Сдерживающими факторами могут стать усиление регулирования, рост налоговой нагрузки из-за повышения отчислений и ограничения в продвижении букмекеров.

Тем не менее, ставка BetBoom на технологичность, удобство и персональный подход позволяет нам и дальше сохранять темп роста», – заявили в пресс-службе букмекера.

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