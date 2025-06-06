Депутат Метелев: «Ответственность за популяризацию азартных игр составляет всего 2 тысячи рублей. Мы вносим законопроект, который повысит ее до 7 миллионов»

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев анонсировал увеличение штрафов за популяризацию азартных игр.

«Сегодня эта ответственность составляет всего 2 тысячи рублей. Мы вносим законопроект, который повысит ее до 7 миллионов рублей.

Это серьезные штрафы и даже уголовная ответственность за систематическую рекламу, например, онлайн-казино», – пояснил Метелев.

Напомним, депутат предлагает ввести в КоАП новую норму – «Нарушение установленных законодательством требований к рекламе основанных на риске игр, пари». За ее нарушение предлагается наказывать штрафом на сумму от 100 тысяч до 7 миллионов рублей.

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