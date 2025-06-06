Депутат Метелев: «Ответственность за популяризацию азартных игр составляет всего 2 тысячи рублей. Мы вносим законопроект, который повысит ее до 7 миллионов»
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев анонсировал увеличение штрафов за популяризацию азартных игр.
«Сегодня эта ответственность составляет всего 2 тысячи рублей. Мы вносим законопроект, который повысит ее до 7 миллионов рублей.
Это серьезные штрафы и даже уголовная ответственность за систематическую рекламу, например, онлайн-казино», – пояснил Метелев.
Напомним, депутат предлагает ввести в КоАП новую норму – «Нарушение установленных законодательством требований к рекламе основанных на риске игр, пари». За ее нарушение предлагается наказывать штрафом на сумму от 100 тысяч до 7 миллионов рублей.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости