ФАС рассмотрит рекламу лотерей БК PARI на предмет нарушения закона о рекламе

ФАС отложила рассмотрение дела о рекламе лотереи букмекерской компании PARI на «Яндекс Директе».

«Комиссия Московского УФАС России определила рассмотреть рекламу в части содержания:

«Регистрируйся и побеждай в лотерее PARI. Простые правила игры... Заходи, выбирай категорию, участвуй и выигрывай!»

«Регистрируйся. Пополняй. Побеждай. В PARI лотерея»

на предмет наличия нарушения части 2 статьи 27 Закона о рекламе», – говорится в материалах московского управления ФАС.

В ФАС считают, что подобная реклама направлена на привлечение внимание к деятельности букмекера в целом, а не только к лотереям.

В целях «объективного, полного и всестороннего исследования и оценки доказательств и соблюдения процессуальных прав» ФАС отложила рассмотрение дела до 18 сентября.