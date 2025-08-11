Букмекеров обяжут выявлять родственников чиновников. Их операции будут контролировать на предмет возможного отмывания денег

Казино и букмекерские компании должны будут выявлять родственников публичных должностных лиц.

Согласно обновленному постановлению правительства, ювелиры, казино, букмекеры, организаторы лотерей, операторы связи и другие «операторы денежных потоков», нерегулируемые Центробанком, обязаны выявлять родственные связи клиентов с чиновниками.

«Родственники чиновников автоматически будут попадать в группу повышенного риска, хотя и не должны будут, как сами должностные лица, сообщать компании об источниках средств. Это значит, что букмекеры и другие должны будут активнее отслеживать их операции.

Теперь наличие родственных связей с чиновником может стать одним из факторов, который побудит организацию признать клиента подозрительной. Ведь такие связи «могут указывать на попытки скрыть реального бенефициара или источник средств».

Среди других ключевых изменений: требование оценивать риски новых услуг и IT-средств для отмывания денег и использовать при проверках информацию от Росфинмониторинга: его индикатор риска и показатели дистанционного мониторинга», – сообщает Frank Media со ссылкой на старшего юриста «ВМ-Право и Консалтинг» Владимира Абрамова.

Новое постановление вступило в силу с 10 августа 2025 года.