Во всех матчах 4-го тура Первой лиги было меньше 3 голов. 2.65 – тотал меньше 2,5 в двух оставшихся играх
Тотал меньше 2,5 сыграл во всех матчах Лиги PARI на выходных.
В 4-м туре Первой лиги осталось два матча: «Торпедо» – «Спартак» Кострома и КАМАЗ – «Факел». Букмекеры дают коэффициент 2.65 на то, что в обоих матчах будет меньше 3 голов.
В последний раз все матчи тура в Первой лиге заканчивались с тоталом меньше 2,5 в марте 2019 года.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости