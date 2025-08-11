Во всех матчах 4-го тура Первой лиги было меньше 3 голов. 2.65 – тотал меньше 2,5 в двух оставшихся играх

Тотал меньше 2,5 сыграл во всех матчах Лиги PARI на выходных.

В 4-м туре Первой лиги осталось два матча: «Торпедо» – «Спартак» Кострома и КАМАЗ – «Факел». Букмекеры дают коэффициент 2.65 на то, что в обоих матчах будет меньше 3 голов.

В последний раз все матчи тура в Первой лиге заканчивались с тоталом меньше 2,5 в марте 2019 года.