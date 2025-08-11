Сонего поиграл 12 матчей подряд против соперников из топ-5. 5.00 – прервет серию, обыграв Фрица
Лоренцо Сонего встретится с Тэйлором Фрицем в 3-м круге «Мастерса» в Цинциннати.
Итальянский теннисист проиграл 12 последних матчей против соперников из топ-5 мирового рейтинга.
Букмекеры считают, что неудачная серия Сонего продлится. На победу четвертой ракетки мира Фрица дают коэффициент 1.17, на успех итальянца – 5.00.
Матч состоится 11 августа и начнется в 21:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
