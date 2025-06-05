Константин Гусев о негативном отношении к ставкам: «Общественное восприятие меняется. Люди все чаще видят в букмекерах активных участников спортивной экосистемы»

Директор по развитию БК Olimpbet Константин Гусев высказался об отношении россиян к ставкам на спорт.

«Мы не наблюдаем ощутимого роста негатива в отношении ставок. Скорее, наоборот – общественное восприятие начинает постепенно меняться. Люди все чаще видят в букмекерах не просто компании, принимающие ставки, а активных участников спортивной экосистемы.

Сегодня букмекеры – это полноценные партнеры лиг и клубов, организаторы зрелищных мероприятий и околоспортивных активностей, которые делают спорт ярче и ближе к болельщикам.

Мы приносим эмоции, усиливаем интерес к матчам и формируем вокруг спорта современную культуру боления. Кроме того, мы считаем важным продвигать принципы ответственной игры. С нашей стороны – это прозрачные механики, образовательные инициативы, чтобы пользователь всегда оставался в безопасной и комфортной среде.

Все это позволяет нам постепенно менять восприятие отрасли и выстраивать более зрелый диалог с аудиторией», – заявил Гусев.

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