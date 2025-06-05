Соболенко – фаворит «Ролан Гаррос» у букмекеров перед 1/2 финала. Швентек – 2-я, Гауфф – 3-я, Буассон – 4-я

Арина Соболенко выиграет «Ролан Гаррос», считают букмекеры.

Белорусская теннисистка котируется фаворитом турнира перед полуфиналами за 2.50. Второй у букмекеров идет Ига Швентек (2.90), третьей – Коко Гауфф (3.50).

Лоис Буассон из Франции, ранее выбившая Мирру Андрееву и третью ракетку мира Джессику Пегулу, котируется четвертой за 30.00.

Полуфинальные матчи на «Ролан Гаррос» у женщин пройдут 5 июня.

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