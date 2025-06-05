75% – сборная Узбекистана не проиграет ОАЭ и впервые в истории выйдет на ЧМ. Спортс’’ покажет матч совместно с Т-Банк и телеканалом «Старт»
Узбекистан сегодня может выйти на ЧМ-2026.
После 8 туров азиатской квалификации команда Тимура Каладзе занимает 2-е место в группе А, опережая ОАЭ (3-е место) на 4 очка.
Сборная Узбекистана никогда не играла на чемпионатах мира. Для прямого выхода на ЧМ-2026 достаточно не проиграть сборной ОАЭ сегодня – на это дают коэффициент 1.33, или 75%.
Матч начнется в 19:00 по московскому времени, Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно покажут матч. Прокомментируют Вадим Лукомский и Григорий Твалтвадзе.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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