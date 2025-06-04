Германия выиграла все домашние матчи по ударам в створ с форой (-2,5) при Нагельсманне. 2.13 – продление тренда

Сборная Германии примет Португалию в полуфинале Лиги наций.

Немецкая команда выиграла все 7 домашних матчей под руководством Юлиана Нагельсманна по ударам в створ – в каждом с форой (-2,5).

Букмекеры дают коэффициент 1.38 на очередную победу Германии по ударам в створ и 2.13 на то, что хозяева нанесут на 3+ удара в створ больше соперника.

Матч состоится 4 июня и начнется в 22:00 мск.

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