Германия выиграла все домашние матчи по ударам в створ с форой (-2,5) при Нагельсманне. 2.13 – продление тренда
Сборная Германии примет Португалию в полуфинале Лиги наций.
Немецкая команда выиграла все 7 домашних матчей под руководством Юлиана Нагельсманна по ударам в створ – в каждом с форой (-2,5).
Букмекеры дают коэффициент 1.38 на очередную победу Германии по ударам в створ и 2.13 на то, что хозяева нанесут на 3+ удара в створ больше соперника.
Матч состоится 4 июня и начнется в 22:00 мск.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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