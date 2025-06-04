Более половины игроков БЕТСИТИ ставят на Германию в матче Лиги наций с Португалией

4 июня в полуфинале Лиги наций встретятся сборные Германии и Португалии. Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.

Германия впервые вышла в полуфинал Лиги наций. Команда Юлиана Нагельсманна заняла первое место в группе, а четвертьфинале прошла сборную Италии (2:1, 3:3). Бундестим – самая результативная команда турнира, на ее счету 23 мяча в восьми матчах.

Португалия также стала лучшей в своем квартете, а в 1/4 финала уверенно обыграла Данию (0:1, 5:2). Команда Роберто Мартинеса в числе лучших по забитым мячам в Лиге наций, в активе португальцев 18 голов в восьми играх.

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По мнению аналитиков БЕТСИТИ, Германия – фаворит на выход в финал Лиги наций. На итоговый успех бундестим дают 1.46 , на триумф португальцев предлагают кэф 2.85 .

Победу Германии в основное время можно взять за 1.90 , на Португалию дают 4.20 , вероятность ничьей оценивается в 3.90.

Эксперты считают, что встреча будет результативной. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.74 , на ТМ 2.5 предлагают 2.17.

Перспективно смотрится ставка на обмен голами за 1.64 . Этот исход зашел в трех из четырех прошлых матчей Португалии и в трех играх Германии подряд.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение немцам. На победу команды Нагельсманна в основное время матча пришлось 53% от всех ставок на исход, на успех португальцев – 22%, на ничью – 25%.

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