Россияне тратят на ставки по 5,5 часов в неделю. Средняя ставка выросла на 15% – до 1 750 рублей (РБ)
Россияне стали посвящать больше времени ставкам.
По данным исследования «Рейтинга Букмекеров», за год среднее время, затрачиваемое россиянами на ставки, увеличилось с 3,8 до 5,5 часов в неделю.
Размер средней ставки увеличился на 15% и составил 1 750 рублей. В 2024 году игроки в среднем за неделю вносили на счет 4 363 рубля.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
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