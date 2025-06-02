БЕТСИТИ разыгрывает 5 000 000 рублей!

«Кибер разгон» на старте.

В американском Остине стартует крупный турнир по CS2 BLAST.tv Austin Major 2025, а БЕТСИТИ запускает акцию «Кибер разгон» . Ее участники разделят призовой фонд в 5 000 000 рублей!

Условия «Кибер разгона»:

● Подтвердить участие на странице акции .

● Делать ставки от 500 рублей с кэфом от 1.50 до 1 июля включительно.

● Попасть в топ-500 рейтинга.

За квалификационные ставки игрокам начисляются рейтинговые баллы. Топ-500 участников рейтинга разделят призовой фонд акции, победитель получит фрибет 400 000 рублей!

Учитываются ставки на любые события, в том числе на быстрые игры. А за ставки на BLAST.tv Austin Major 2025 участникам акции будут начислены повышенные баллы!

Присоединиться к акции можно до 1 июля включительно. Итоги будут подведены 2 июля. Разгоняй лето вместе с БЕТСИТИ!