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Бетторы БЕТСИТИ ставят на победу ЦСКА в Суперфинале Кубка России

1 июня в Суперфинале Кубка России по футболу «Ростов» сыграет с ЦСКА. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники» и начнётся в 18:00 мск.

«Ростов» вышел в Суперфинал через Путь регионов, победив в решающем матче нижней части сетки «Спартак» (1:0), а до этого выбил из борьбы другой столичный клуб – «Локомотив» (2:0).

ЦСКА совершил мощный камбэк в финале Пути РПЛ с «Зенитом». Москвичи уступили 0:2 в первом матче, но в ответной встрече выиграли с таким же счетом, а затем оказались точнее петербуржцев в серии пенальти – 4:3.

Команды встретятся в третий раз в текущем сезоне. Матч чемпионата в Ростове завершился вничью 0:0, а в Москве со счетом 2:1 победили дончане.

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Аналитики БЕТСИТИ считают ЦСКА фаворитом Суперфинала. На победу москвичей дают кэф 1.63, на успех «Ростова» предлагают 2.37.

Победу столичной команды в основное время матча можно взять за 2.16, ничья идет за 3.50, вероятность триумфа ростовчан по итогам 90 минут оценивается в 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится небогатой на голы. На тотал меньше 2.5 мячей дают 1.75, на ТБ 2.5 предлагают 2.15. На обмен голами можно поставить за 1.92, на «Обе забьют: нет» – за 1.88.

С учетом оценок букмекеров и предматчевых раскладов, перспективным вариантом для ставки смотрится «П2 и ТМ 4.5» за 2.40.

Большинство игроков БЕТСИТИ верят в ЦСКА. На победу москвичей в основное время пришлось 60% от всех ставок на исход, на «Ростов» отдано 23%, на ничью – 17%.

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