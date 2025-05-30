Глава федерации водных видов Габдуллин: «Букмекеры научили нас качественно проводить ивенты, работать с соцсетями и выходить на федеральные каналы»
Генеральный секретарь федерации Водных видов спорта России Радмир Габдуллин высказался о роли букмекеров в развитии спорта.
В рамках форума Masters of Sport Габдуллин отметил, что спортивные федерации начали конкурировать между собой за внимание со стороны беттинг-индустрии.
«Главное, чему нас научили букмекеры: качественно проводить ивенты, работать с соцсетями, выходить на федеральные каналы и развивать личный бренд чемпионов, делая их интересными и привлекательными для молодой аудитории», – заявил Габдуллин.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sport24
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