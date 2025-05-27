Россиянин выиграл более 15 млн рублей, поставив на победу «Краснодара» над «Динамо»
Клиент «Лиги Ставок» выиграл крупную сумму на чемпионском матче «Краснодара».
Беттор поставил 8 миллионов рублей на победу команды Мурада Мусаева над «Динамо» в 30-м туре РПЛ по коэффициенту 1.89.
«Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 3:0 и стал чемпионом России. Россиянин получил 15 120 000 рублей, чистый выигрыш составил 7,1 млн рублей.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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