«Арсенал» стал фаворитом в борьбе за Шешко. Коэффициент на трансфер обвалился в несколько раз

Беньямин Шешко перейдет в «Арсенал», считают букмекеры.

На фоне новостей о переговорах лондонского клуба с «Лейпцигом» по поводу трансфера 21-летнего словенца коэффициент на переход рухнул в несколько раз – до 1.50.

В топ-3 претендентов на Шешко по мнению букмекеров также входят «Челси» и «Ливерпуль».

Следующий клуб Беньямина Шешко по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 1.50

2-3. «Ливерпуль» – 7.00

2-3. «Челси» – 7.00

4. «Бавария» – 13.00

5-6. «Интер» – 17.00

5-6. «Барселона» – 17.00

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