«Арсенал» стал фаворитом в борьбе за Шешко. Коэффициент на трансфер обвалился в несколько раз
Беньямин Шешко перейдет в «Арсенал», считают букмекеры.
На фоне новостей о переговорах лондонского клуба с «Лейпцигом» по поводу трансфера 21-летнего словенца коэффициент на переход рухнул в несколько раз – до 1.50.
В топ-3 претендентов на Шешко по мнению букмекеров также входят «Челси» и «Ливерпуль».
Следующий клуб Беньямина Шешко по версии букмекеров:
1. «Арсенал» – 1.50
2-3. «Ливерпуль» – 7.00
2-3. «Челси» – 7.00
4. «Бавария» – 13.00
5-6. «Интер» – 17.00
5-6. «Барселона» – 17.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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