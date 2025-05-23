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«Арсенал» ведет переговоры по Шешко, отступные – 80 млн евро. За Дьокерешем «канониры» тоже следят

«Арсенал» работает над трансфером Беньямина Шешко.

Инсайдер Флориан Плеттенберг утверждает, что «канониры» всерьез нацелены на приобретение нападающего «Лейпцига» и ведут с немецким клубом предметные переговоры. 21-летний словенец нравится Микелю Артете, главному тренеру лондонцев.

Также «Арсенал» следит за другими нападающими, такими как Виктор Дьокереш из «Спортинга».

Отступные за Шешко этим летом – 80 млн евро. В Бундеслиге-2024/25 он забил 13 голов в 33 играх – больше всех в клубе. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
logoБеньямин Шешко
logoРБ Лейпциг
logoпремьер-лига Англия
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