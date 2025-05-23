«Арсенал» ведет переговоры по Шешко, отступные – 80 млн евро. За Дьокерешем «канониры» тоже следят
«Арсенал» работает над трансфером Беньямина Шешко.
Инсайдер Флориан Плеттенберг утверждает, что «канониры» всерьез нацелены на приобретение нападающего «Лейпцига» и ведут с немецким клубом предметные переговоры. 21-летний словенец нравится Микелю Артете, главному тренеру лондонцев.
Также «Арсенал» следит за другими нападающими, такими как Виктор Дьокереш из «Спортинга».
Отступные за Шешко этим летом – 80 млн евро. В Бундеслиге-2024/25 он забил 13 голов в 33 играх – больше всех в клубе. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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