«Арсенал» ведет переговоры по Шешко, отступные – 80 млн евро. За Дьокерешем «канониры» тоже следят

«Арсенал» работает над трансфером Беньямина Шешко.

Инсайдер Флориан Плеттенберг утверждает, что «канониры» всерьез нацелены на приобретение нападающего «Лейпцига » и ведут с немецким клубом предметные переговоры. 21-летний словенец нравится Микелю Артете, главному тренеру лондонцев.

Также «Арсенал » следит за другими нападающими, такими как Виктор Дьокереш из «Спортинга ».

Отступные за Шешко этим летом – 80 млн евро. В Бундеслиге-2024/25 он забил 13 голов в 33 играх – больше всех в клубе. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь .