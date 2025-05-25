«Локомотив» – фаворит следующего сезона КХЛ. СКА – 2-й, «Трактор» – в топ-10
Букмекеры назвали фаворитов КХЛ в сезоне-2025/26.
Главным претендентом на чемпионство котируется действующий обладатель Кубка Гагарина – «Локомотив». На ярославцев можно поставить с коэффициентом 6.00.
Вторым фаворитом считается СКА (7.00). Далее идут «Авангард», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Автомобилист» и «Трактор» – на всех дают по 10.00.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости