«Локомотив» – фаворит следующего сезона КХЛ. СКА – 2-й, «Трактор» – в топ-10

Букмекеры назвали фаворитов КХЛ в сезоне-2025/26.

Главным претендентом на чемпионство котируется действующий обладатель Кубка Гагарина – «Локомотив». На ярославцев можно поставить с коэффициентом 6.00.

Вторым фаворитом считается СКА (7.00). Далее идут «Авангард», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Автомобилист» и «Трактор» – на всех дают по 10.00.

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