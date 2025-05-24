Алькарас и Соболенко – фавориты «Ролан Гаррос» у букмекеров, Мирра – в топ-5

Букмекеры определились с фаворитами «Ролан Гаррос»-2025.

В мужском одиночном турнире главным претендентом на победу считается Карлос Алькарас, на него дают коэффициент 2.15. Вторым котируется Янник Синнер (3.00), третьим – Новак Джокович (13.00).

У женщин до жеребьевки фаворитом шла Ига Швентек, однако после жеребьевки она опустилась на вторую строчку (3.80). Главным фаворитом стала Арина Соболенко (3.20), она ни разу не играла в финале «Ролан Гаррос». На третьем месте – Коко Гауфф (6.00).

Мирра Андреева – единственная из россиян, вошедшая в топ-10 фаворитов, она котируется четвертой за 8.00.

Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует 25 мая.

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