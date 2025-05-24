«Арминия» из 3-й лиги сыграет в финале Кубка Германии. Коэффициент на команду упал с 500.00 до 4.80 со старта турнира

«Штутгарт» сыграет с «Арминией» в финале Кубка Германии в Берлине.

«Арминия» выиграла третий дивизион и в следующем сезоне выступит во второй Бундеслиге. До старта Кубка Германии на победу команды букмекеры давали коэффициент 500.00.

На пути к финалу команда выбила «Ганновер», «Унион Берлин», «Фрайбург», «Вердер» и «Байер». Во всех матчах «Арминия» котировалась андердогом.

Перед финалом на победу в турнире букмекеры предлагают коэффициент 4.80. На «Штутгарт» можно поставить за 1.21.

Матч пройдет 24 мая. Начало – в 21:00 мск.

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