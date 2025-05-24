«Зенит» вышел на первое место в онлайн-таблице РПЛ. «Краснодар» остается фаворитом на чемпионство у букмекеров
«Зенит» опережает «Краснодар» в онлайн-таблице Мир РПЛ.
Петербуржцы обыгрывают «Ахмат» в 30-м туре (2:0, перерыв). В матче «Краснодар» – «Динамо» счет 0:0 после первого тайма.
Таким образом, петербуржцы вышли на первое место в онлайн-таблице, они опережают «быков» на одно очко.
Букмекеры по-прежнему считают «Краснодар» фаворитом на чемпионство. В лайве на них дают коэффициент 1.65. На «Зенит» можно поставить за 2.25.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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