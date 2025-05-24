«Нью-Йорк» проиграл «Индиане» оба домашних матча в полуфинальной серии НБА.

«Пэйсерс» повели 2-0. Коэффициент на их выход в финал упал до 1.20. Проход «Нью-Йорка» теперь оценивается букмекерами в 4.55.

Перед полуфиналом «Никс» котировались фаворитами серии за 1.60. На проход «Индианы» давали 2.35.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис