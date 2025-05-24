OLIMPBET разыгрывает поездку в Шанхай на теннисный турнир

К старту Ролан Гаррос букмекерская компания анонсировала масштабную акцию OLIMPBET Voyage. Это новое спецпредложение для всех любителей тенниса с возможностью побороться за главный приз — поездку на двоих на турнир ATP Masters 1000 в Шанхае.

Акция продлится до 8 июня: за это время пользователи смогут делать ставки на теннис, выполнять задания и накапливать баллы, продвигаясь по шкале прогресса к гарантированным фрибетам, денежным призам и главному розыгрышу — поездке на турнир в Шанхай.

Условия участия просты:

— Регистрируйтесь на специальном лендинге акции .

— Делайте ординарные ставки от 500 рублей на теннис и настольный теннис с коэффициентом от 1.5 или экспрессы минимум с одним теннисным или пинг-понговым матчем (от 500 рублей, кэф от 1.8).

— За каждые 500 рублей будет начислен 1 балл (или 1 «ракетка»). Чем больше ракеток, тем выше шанс на крупный приз.

Параллельно с основной механикой участники смогут сделать прогноз в шести заданиях — нужно будет угадать, например, у кого будет самая сильная подача или кто возьмёт больше всего сетов. За каждый точный ответ — плюс 5 баллов. Это не только способ прокачать аналитический скилл, но и отличная возможность ускорить путь к призам.

Участники акции получат гарантированные фрибеты в соответствии с достигнутым уровнем на шкале прогресса. Кроме того, среди них будут разыграны денежные призы и путешествие на турнир Rolex Shanghai Masters в Шанхай на двоих. Победителей определят случайным образом 11 июня в OLIMPBET Lounge. Розыгрыш пройдет по уровням: чем выше продвинулся участник, тем ценнее призы, на которые он претендует.

«OLIMPBET Voyage — это возможность почувствовать ритм большого тенниса, сделать игру ещё азартнее и выиграть незабываемое спортивное путешествие», – прокомментировал директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев.