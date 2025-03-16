«Арбитр Иванов не большой любитель предупреждений, но вряд ли это спасет Зделара от желтой карточки». Прогноз Дорского на матч «Спартак» – «Зенит»
Александр Дорский сделал прогноз на матч 21-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Зенит».
Автор Спортса’‘ поставил, что Саша Зделар получит желтую карточку.
«На старте весны не убеждают обе команды: «Спартак» допускал моменты даже в большинстве с «Оренбургом» и провалил первые полчаса с «Рубином», а «Зенит» пока так не и завелся.
Сомневаюсь в победе «Зенита», но ставить на непоражение «Спартака» и даже ничья/ничья довольно скучно, поэтому выберу желтую карточку Саши Зделара.
Скорее всего, он выйдет в старте «Зенита» – и наверняка будет чаще оказываться в зоне, в которой будут твориться Эсекиэль Барко и Маркиньос. Сергей Иванов не большой любитель предупреждений, но вряд ли это спасет Зделара в воскресенье», – считает Дорский.
Матч пройдет 16 марта и начнется в 19:45 мск.
Прогнозы на РПЛ: Чернявский ставит на «Спартак», Дорский не верит в «Зенит»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий