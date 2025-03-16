«Арбитр Иванов не большой любитель предупреждений, но вряд ли это спасет Зделара от желтой карточки». Прогноз Дорского на матч «Спартак» – «Зенит»

Александр Дорский сделал прогноз на матч 21-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Зенит».

Автор Спортса’‘ поставил, что Саша Зделар получит желтую карточку.

«На старте весны не убеждают обе команды: «Спартак» допускал моменты даже в большинстве с «Оренбургом» и провалил первые полчаса с «Рубином», а «Зенит» пока так не и завелся.

Сомневаюсь в победе «Зенита», но ставить на непоражение «Спартака» и даже ничья/ничья довольно скучно, поэтому выберу желтую карточку Саши Зделара.

Скорее всего, он выйдет в старте «Зенита» – и наверняка будет чаще оказываться в зоне, в которой будут твориться Эсекиэль Барко и Маркиньос. Сергей Иванов не большой любитель предупреждений, но вряд ли это спасет Зделара в воскресенье», – считает Дорский.

Матч пройдет 16 марта и начнется в 19:45 мск.

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