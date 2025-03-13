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Клиент Мелбет проснулся миллионером после первых матчей 1/8 Лиги Чемпионов

Клиент БК Мелбет собрал экспресс из 3-х событий, куда «зарядил» 350 000 RUB. Благодаря коэффициенту 6.44 счет игрока пополнился на 2 225 419.85 RUB. Пари состояло из 3-х матчей Лиги Чемпионов.

В 1-м событии клиенту Мелбет нужны были голы в матче Арсенал – ПСВ. Игрок поверил, что обе команды смогут проявить себя и взял «обе команды забьют» с коэффициентом 1.92. Уже на 18 минуте гости открыли счет в матче усилиями Юрриена Тимбера, но на этом «пушкари» не остановились, и к 30 минуте на табло уже горело 3:0. Хозяева поля пытались огрызаться, изредка доходя до ворот соперника, и это принесло плоды. Под занавес 1-го тайма Томас Парти сбил игрока ПСВ в своей штрафной, после чего Ноа Ланг реализовал одиннадцатиметровый удар. Матч завершился победой Арсенала со счетом 7:1, и первое событие зашло.

В матче Боруссия Дортмунд – ЛОСК Лилль игрок вновь рассмотрел «обе команды забьют» с коэффициентом 1.82. «Шмели» держали оборону после быстрого гола Карима Адейеми, и только на 68 минуте французы смогли сравнять счет благодаря усилиям Хакона Харальдссона. Матч закончился ничьей 1:1, а игроку в этом событии снова улыбнулась удача.

3-м событием стало мадридское дерби, где игрок поверил в звездную атаку «сливочных» и взял «Индивидуальный тотал 1-го: Больше (1.5)» Уже на 4-ой минуте матча Родриго обыграл на фланге Хавьера Галана и после отличного сольного прохода вколотил мяч в сетку. Следующего гола пришлось ждать до 55-й минуты – во время позиционной атаки Реала, Винисиус вывел Браима Диаса на ударную позицию, а марокканский полузащитник не подвел своих партнеров и реализовал свой шанс. Матч завершился победой Реала 2:1, и экспресс сыграл. Клиенту Мелбет удалось пополнить баланс на сумму, равную 2 225 419.85 RUB.

Лига Чемпионов – особенный турнир, где в каждом матче встречаются лучшие команды мира. Но даже среди топ-клубов Европы иногда случаются настоящие сенсации, способные принести радость и внушительный выигрыш болельщикам, верящим в свою команду. Как показал этот случай, даже пари на несколько исходов с высокими коэффициентами может привести к впечатляющему результату.

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