«ПСЖ» стал вторым претендентом на победу в ЛЧ после вылета «Ливерпуля». «Барселона» – фаворит на титул у букмекеров

Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов после вылета «Ливерпуля» от «ПСЖ».

Коэффициент на победу парижского клуба в ЛЧ обвалился с 17.00 до 4.50. Они котируются вторыми фаворитами турнира, хотя после поражения от «Ливерпуля» (0:1) в первой игре 1/8 финала были лишь 7-ми.

Главным претендентом на победу в Лиге чемпионов у букмекеров остается «Барселона» (4.00). Топ-3 замыкает «Реал» с коэффициентом 5.00.

Победитель ЛЧ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Барселона» – 4.00

2. «ПСЖ» – 4.50

3. «Реал» – 5.00

4. «Бавария» – 6.50

5. «Арсенал» – 7.00

6. «Интер» – 11.00

Остальные – от 30.00.

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