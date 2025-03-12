«ПСЖ» стал вторым претендентом на победу в ЛЧ после вылета «Ливерпуля». «Барселона» – фаворит на титул у букмекеров
Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги чемпионов после вылета «Ливерпуля» от «ПСЖ».
Коэффициент на победу парижского клуба в ЛЧ обвалился с 17.00 до 4.50. Они котируются вторыми фаворитами турнира, хотя после поражения от «Ливерпуля» (0:1) в первой игре 1/8 финала были лишь 7-ми.
Главным претендентом на победу в Лиге чемпионов у букмекеров остается «Барселона» (4.00). Топ-3 замыкает «Реал» с коэффициентом 5.00.
Победитель ЛЧ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Барселона» – 4.00
2. «ПСЖ» – 4.50
3. «Реал» – 5.00
4. «Бавария» – 6.50
5. «Арсенал» – 7.00
6. «Интер» – 11.00
Остальные – от 30.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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