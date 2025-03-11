  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • PARI рассчитала выигрышем все ставки на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Россиянину осталось 8 шайб до канадца
1

PARI рассчитала выигрышем все ставки на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Россиянину осталось 8 шайб до канадца

БК PARI заранее выплатила выигрыши по ставкам на рекорд Овечкина.

Букмекер рассчитал выигрышем все ставки на то, что нападающий «Вашингтона» побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. На счету Овечкина 886 голов – россиянин отстает от Гретцки всего на 8 шайб.

Самая крупная ставка, принятая PARI на рекорд Овечкина, составила 297 тысяч рублей. По всем ставкам на достижение россиянина, размещенным до 11 марта до 12:00 по московскому времени, начислены выигрыши.

Букмекер по-прежнему предлагает поставить на то, что 39-летний нападающий побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне НХЛ. На это дают коэффициент 1.47.

Ставки на Спортсе

Букмекеры уже в курсе, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. И даже знают, как он это сделает

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Pari
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
Беттинг-индустрия
Букмекеры
Ставки на хоккей
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Главные новости
«Ливерпуль» станет чемпионом Англии после матча с «Челси» с 35-м туре, считают букмекеры
456 минут назад
Казахстанских чиновников уволили за ставки в букмекерских клубах. Госслужащим в стране запрещено играть в азартные игры
сегодня, 09:05
Нидерландцы отправили 1 миллион запросов в Google за месяц в поиске нелегальных гемблинг-сайтов
сегодня, 08:44
«Салах из кожи вон лезть будет, чтобы пошуметь». Прогноз Кирилла Бельского на «Ливерпуль» – «ПСЖ»
сегодня, 07:55
Россия разгромит Гренаду с разницей минимум в 6 мячей, считают букмекеры
2сегодня, 07:32
Букмекеры дают 28% на камбэк «ПСЖ» в ответном матче с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ
5вчера, 14:17
Букмекер Bet365 официально вышел на рынок Сербии
вчера, 13:48
Директор по маркетингу BetBoom Артемьев: «Включение в рейтинг самых влиятельных людей в российском футболе – совместная с партнерами заслуга»
вчера, 12:42
Mastercard и Visa сотрудничают с нелегальными операторами в Британии. В 2014-м компании пообещали регулятору не размещаться на офшорных гемблинг-сайтах
вчера, 12:05
Более 83 млн пользователей посетили сайты российских букмекеров в феврале. «Фонбет» остается лидером по объему трафика
вчера, 11:39
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки БЕТСИТИ считают равными шансы «Ливерпуля» и «ПСЖ» на победу в ответной встрече 1/8 финала ЛЧ
сегодня, 08:40Промо
«Вашингтон» стал фаворитом Кубка Стэнли у букмекеров. В начале сезона клуб не входил в топ-20
16вчера, 14:14
Альберт Батыргазиев в Москве победил Ромеро в рамках турнира БЕТСИТИ IBA.Pro 1
вчера, 13:25Промо
Борьба за алмаз Лиги Ставок – на финишной прямой!
вчера, 10:23Промо
«Спартак» и «Рубин» забили 3 гола в 1-м тайме. На это давали коэффициент 8.60
9 марта, 17:24
«Лига Ставок» открыла Дом Спорта грандиозным шоу для VIP-клиентов
9 марта, 14:52Промо
«Райо Вальекано» сыграл в гостях 8 матчей подряд с тоталом меньше 2,5 голов. 1.55 – серия прервется в игре с «Реалом»
9 марта, 14:27
Ян Непомнящий о BetBoom Media Chess: «Надеюсь, подобные шоу-турниры помогают популяризировать шахматы»
9 марта, 14:00Промо
«Наполи» не побеждает 5 матчей подряд. Букмекеры уверены, что серия прервется в игре с «Фиорентиной»
9 марта, 06:50
«Арсенал» – букмекерский фаворит против «МЮ». Победа с разницей в 2 гола вероятнее ничьей
29 марта, 06:25