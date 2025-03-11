PARI рассчитала выигрышем все ставки на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Россиянину осталось 8 шайб до канадца
БК PARI заранее выплатила выигрыши по ставкам на рекорд Овечкина.
Букмекер рассчитал выигрышем все ставки на то, что нападающий «Вашингтона» побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. На счету Овечкина 886 голов – россиянин отстает от Гретцки всего на 8 шайб.
Самая крупная ставка, принятая PARI на рекорд Овечкина, составила 297 тысяч рублей. По всем ставкам на достижение россиянина, размещенным до 11 марта до 12:00 по московскому времени, начислены выигрыши.
Букмекер по-прежнему предлагает поставить на то, что 39-летний нападающий побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне НХЛ. На это дают коэффициент 1.47.
Букмекеры уже в курсе, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. И даже знают, как он это сделает
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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